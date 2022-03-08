- 08 Mar 2022 - 23:07 G: 08 Mar 2022 - 23:10

Survivor Ogeday Takım Arkadaşlarına Kurdeşen Döktürdü! Dokunulmazlık Oyununda En Yapılmayacak Hamleyi Yaptı, Herkesi Çileden Çıkardı! Survivor 42. Bölüm...

Survivor All Star’da akıl almaz olaylar meydana geldi. Ogeday adeta arkadaşlarına kurdeşen döktürdü. Şanssızlık mı, kader mi yoksa asıl büyük şans mı kimse bilemedi. O anlar herkese şok üstüne şok yaşattı. İşte, detaylar…

TV8 ekranlarında haftanın her günü yayın hayatına aralıksız bir şekilde yeni bölümleri ile devam eden Survivor All Star’da akıl almaz anlar meydana geldi. Bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekranlarda yer aldı.

Dünkü dokunulmazlık oyununu ünlülerin kazanması ardından her iki takım da ellerinden gelenin fazlasını yaparak kazanan takım olmak için mücadele etti. Fakat erkekler mücadelesinde öyle anlar ekranlara geldi ki kimsenin akla mantığa sığmadı, bu kadarı da olmaz dedirtti. Ogeday resmen arkadaşlarına önce kurdeşen döktürttü, yetmedi kanser etti.

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08 Mar 2022 - 23:07 - Survivor 2022

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