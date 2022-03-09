- 09 Mar 2022 - 08:44 G: 09 Mar 2022 - 08:47

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 9 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 9 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 9 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Her gün Ankaralılara bilgi vermeyi ihmal etmeyen ASKİ, 9 Mart 2022 Çarşamba günü yaşanacak olan su kesintilerini de başkentlilere haber vermiş bulunuyor. Bunun yanı sıra kesintilerin son bulacağı saati de bildirmiş olan ASKİ, konuyla ilgili merak edilen tüm soruları yanıtlıyor. Peki, ASKİ 9 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 9 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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09 Mar 2022 - 08:44 - Yaşam

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