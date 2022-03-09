ASKİ Ankara Su Kesintileri: 9 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 9 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Her gün Ankaralılara bilgi vermeyi ihmal etmeyen ASKİ, 9 Mart 2022 Çarşamba günü yaşanacak olan su kesintilerini de başkentlilere haber vermiş bulunuyor. Bunun yanı sıra kesintilerin son bulacağı saati de bildirmiş olan ASKİ, konuyla ilgili merak edilen tüm soruları yanıtlıyor. Peki, ASKİ 9 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 9 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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