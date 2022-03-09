9 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 9 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik kesintilerinin etkisini sürdürdüğü Ankara’da 9 Mart 2022 Çarşamba günü de kesintiler devam ediyor. Bugünkü kesintilerinden etkilenecek olan 7 ilçede yaşayıp yaşamadığını merak eden Ankaralılar ise, konuyla ilgili Başkent EDAŞ tarafından yapılmış bir duyuru olup olmadığını merak ediyor. Peki, 9 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 9 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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