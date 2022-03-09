- 09 Mar 2022 - 08:46 G: 09 Mar 2022 - 08:50

9 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Elektrik kesintilerinin etkisini sürdürdüğü Ankara’da 9 Mart 2022 Çarşamba günü de kesintiler devam ediyor. Bugünkü kesintilerinden etkilenecek olan 7 ilçede yaşayıp yaşamadığını merak eden Ankaralılar ise, konuyla ilgili Başkent EDAŞ tarafından yapılmış bir duyuru olup olmadığını merak ediyor. Peki, 9 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 9 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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09 Mar 2022 - 08:46 - Yaşam

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