- 09 Mar 2022 - 08:54 G: 09 Mar 2022 - 09:01

Eşyalı Yazlık Villa Kira Fiyatları Dudak Uçuklattı! 100 Bin, 200 Bin Ve 300 Bin TL’ye Ulaştı… Erken Rezervasyona Dikkat!

Bir süredir artan emlak kiraları, Türkiye’nin her yerinde vatandaşları zor durumda bırakmaya başladı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde taşınmak bugün için ortalama 20 bin TL’ye mal oluyorken; artan emlak fiyatlarından nasibini kiralık yazlıklar da aldı. Sizde Eşyalı Yazlık Villa kiralamayı düşünüyor ve fiyatlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

Bir süredir artan emlak kiraları, Türkiye’nin her yerinde vatandaşları zor durumda bırakmaya başladı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde taşınmak bugün için ortalama 20 bin TL’ye mal oluyorken; artan emlak fiyatlarından nasibini kiralık yazlıklar da aldı. Öte yandan 2022 yılı kiralık yazlık fiyatlarını gören vatandaşlar, tatil planlarını askıya almaya karar verdi! Peki, 2022 yılı kiralık yazlık aylık fiyatları ne kadar, kaç TL? Bodrum ve Çeşme aylık yazlık kiraları kaç TL? işte, detaylar…

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09 Mar 2022 - 08:54 - Yaşam

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