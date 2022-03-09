Demet Evgar Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı Eski Partneri Emre Karayel İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti.
Son iki senedir Kadınlar Günü’ne özel olarak yer aldığı projeler ile ses getirmeyi başaran ünlü oyuncu Demet Evgar, bu sene kendi sosyal medya hesabından paylaştığı “Sen de sesini duyur!” temalı proje ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Birleşmiş Milletler’in Kadın Birimi ile işbirliğinde olduğu öğrenilen Demet Evgar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Son iki senedir Kadınlar Günü’ne özel olarak yer aldığı projeler ile ses getirmeyi başaran ünlü oyuncu Demet Evgar, bu sene kendi sosyal medya hesabından paylaştığı “Sen de sesini duyur!” temalı proje ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Birleşmiş Milletler’in Kadın Birimi ile işbirliğinde olduğu öğrenilen Demet Evgar’dan hayranlarını sevindirecek bir müjde geldi. Öte yandan o haberi alan Demet Evgar hayranları, ünlü ismi yakın markaja almayı da ihmal etmedi. Peki, Demet Evgar kaç yaşında? Demet Evgar kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? Demet Evgar sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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09 Mar 2022 - 09:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.