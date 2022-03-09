- 09 Mar 2022 - 09:01 G: 09 Mar 2022 - 09:07

Demet Evgar Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı Eski Partneri Emre Karayel İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti.

Son iki senedir Kadınlar Günü’ne özel olarak yer aldığı projeler ile ses getirmeyi başaran ünlü oyuncu Demet Evgar, bu sene kendi sosyal medya hesabından paylaştığı “Sen de sesini duyur!” temalı proje ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Birleşmiş Milletler’in Kadın Birimi ile işbirliğinde olduğu öğrenilen Demet Evgar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Son iki senedir Kadınlar Günü’ne özel olarak yer aldığı projeler ile ses getirmeyi başaran ünlü oyuncu Demet Evgar, bu sene kendi sosyal medya hesabından paylaştığı “Sen de sesini duyur!” temalı proje ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Birleşmiş Milletler’in Kadın Birimi ile işbirliğinde olduğu öğrenilen Demet Evgar’dan hayranlarını sevindirecek bir müjde geldi. Öte yandan o haberi alan Demet Evgar hayranları, ünlü ismi yakın markaja almayı da ihmal etmedi. Peki, Demet Evgar kaç yaşında? Demet Evgar kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? Demet Evgar sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

09 Mar 2022 - 09:01 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Ilgaz İle Ceylin İlişkisi başka boyuta taşındı! Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Senaristten Tokat Gibi Atak… mask
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Ilgaz İle Ceylin İlişkisi başka boyuta taşındı! Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Senaristten Tokat Gibi Atak…
Survivor Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Murat Ceylan’dan Titreten Açıklama Geldi! Yarışmada Gözükmeyince... mask
Survivor Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Murat Ceylan’dan Titreten Açıklama Geldi! Yarışmada Gözükmeyince...
Gülşen Seyircinin Kucağına Oturunca Tokadı Yedi! En Sonunda Bunu da Yaptı! “Çok Şükür Bugünde Utandık!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Gülşen Seyircinin Kucağına Oturunca Tokadı Yedi! En Sonunda Bunu da Yaptı! “Çok Şükür Bugünde Utandık!” Yorumlar Arka Arkaya…
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu! Konseyde Kavga ve Kıyamet Var! Acun Ilıcalı’nın Önünde… “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu! Konseyde Kavga ve Kıyamet Var! Acun Ilıcalı’nın Önünde… “Yok Artık!”
Yargı Dizisinin Ceylin’i Pozisyonuyla Nefesleri Kesti! Pınar Deniz Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Alev Alev Yandı! “Bu Kız Bir Felaket!” mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Pozisyonuyla Nefesleri Kesti! Pınar Deniz Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Alev Alev Yandı! “Bu Kız Bir Felaket!”
Survivor'da Bu Acıya Yürekler Dayanmadı! Başlarına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Yayın Hayatına Ara Vermek Zorunda Kaldı! Seyircinin Nutku Tutuldu! Acun Ilıcalı… mask
Survivor'da Bu Acıya Yürekler Dayanmadı! Başlarına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Yayın Hayatına Ara Vermek Zorunda Kaldı! Seyircinin Nutku Tutuldu! Acun Ilıcalı…
Survivor Ünlüler Takımı O İsmin Ağzını Burnunu Kıracak! “Bu Kadarı da Pes!” Öyle Bir An Yaşandı Ki; Acun Ilıcalı Görse… Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Survivor Ünlüler Takımı O İsmin Ağzını Burnunu Kıracak! “Bu Kadarı da Pes!” Öyle Bir An Yaşandı Ki; Acun Ilıcalı Görse… Sosyal Medya Sallanıyor!
Yasak Elma Dizisi Seyirciyi Utançtan Mosmor Etti!! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Final Zilleri Çalındı! Böyle Bir Ahlaksız Teklif Görülmedi… mask
Yasak Elma Dizisi Seyirciyi Utançtan Mosmor Etti!! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Final Zilleri Çalındı! Böyle Bir Ahlaksız Teklif Görülmedi…
Hande Erçel Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Gören Mest Oluyor; Yine Fizik Şov Yaptı! Bakanlar Gözlerini Alamıyor! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Gören Mest Oluyor; Yine Fizik Şov Yaptı! Bakanlar Gözlerini Alamıyor! Neler Oluyor?
Survivor Ogeday'ı Acun Ilıcalı Bile Sakinleştiremedi! Önüne Çıkanı Yakıp, Yıktı... Acun Medya Yaptırım Uygulamak Zorunda Kaldı! Survivor Tarihinde Bir İlk… mask
Survivor Ogeday'ı Acun Ilıcalı Bile Sakinleştiremedi! Önüne Çıkanı Yakıp, Yıktı... Acun Medya Yaptırım Uygulamak Zorunda Kaldı! Survivor Tarihinde Bir İlk…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Eşyalı Yazlık Villa Kira Fiyatları Dudak Uçuklattı! 100 Bin, 200 Bin Ve 300 Bin TL’ye Ulaştı… Erken Rezervasyona Dikkat! mask
Eşyalı Yazlık Villa Kira Fiyatları Dudak Uçuklattı! 100 Bin, 200 Bin Ve 300 Bin TL’ye Ulaştı… Erken Rezervasyona Dikkat!
9 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
9 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 9 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 9 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Survivor Ogeday Takım Arkadaşlarına Kurdeşen Döktürdü! Dokunulmazlık Oyununda En Yapılmayacak Hamleyi Yaptı, Herkesi Çileden Çıkardı! Survivor 42. Bölüm... mask
Survivor Ogeday Takım Arkadaşlarına Kurdeşen Döktürdü! Dokunulmazlık Oyununda En Yapılmayacak Hamleyi Yaptı, Herkesi Çileden Çıkardı! Survivor 42. Bölüm...
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Ilgaz İle Ceylin İlişkisi başka boyuta taşındı! Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Senaristten Tokat Gibi Atak… mask
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Ilgaz İle Ceylin İlişkisi başka boyuta taşındı! Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Senaristten Tokat Gibi Atak…
Survivor Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Murat Ceylan’dan Titreten Açıklama Geldi! Yarışmada Gözükmeyince... mask
Survivor Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Murat Ceylan’dan Titreten Açıklama Geldi! Yarışmada Gözükmeyince...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status