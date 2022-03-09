Demet Evgar Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı Eski Partneri Emre Karayel İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti.

Son iki senedir Kadınlar Günü’ne özel olarak yer aldığı projeler ile ses getirmeyi başaran ünlü oyuncu Demet Evgar, bu sene kendi sosyal medya hesabından paylaştığı “Sen de sesini duyur!” temalı proje ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Birleşmiş Milletler’in Kadın Birimi ile işbirliğinde olduğu öğrenilen Demet Evgar’dan hayranlarını sevindirecek bir müjde geldi. Öte yandan o haberi alan Demet Evgar hayranları, ünlü ismi yakın markaja almayı da ihmal etmedi. Peki, Demet Evgar kaç yaşında? Demet Evgar kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? Demet Evgar sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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