- 09 Mar 2022 - 09:26 G: 09 Mar 2022 - 09:30

Survivor Barış Murat Yağcı Çıldırdı! Nisa’dan Sonra Öyle Bir Darbe Aldı Ki… Ünlüler Takımında Yumruk Yumruğa Kavga Çıkacak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve finalist olarak gönüllerde taht kuran Barış Murat Yağcı, adeta çıldırdı! Öyle bir an yaşadı ki, sevenleri “Nisa’dan sonra aldığı en büyük darbe” yorumları yapıldı! Ünlüler takımında yakın zamanda yumruk yumruğa bir kavganın çıkacağı gündeme gelirken; sevenleri de büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşanırken dün akşamda yaşanan bir durumsa seyircileri yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Mar 2022 - 09:26 Ankara- Magazin

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