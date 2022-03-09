Survivor Sude Yine Yerin Dibine… Kendisini Aldattığı Sevgilisini Savunmak İçin Şekilden Şekle Girdi! Murat Ceylan Bile Susturamadı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude öyle bir hamlede bulundu ki, birçok kişi “Yine yerin dibine girdi” yorumunda bulundu! Kendisini aldattığını Survivor yarışmasında öğrenen Sude Burcu, yine de ilişkisine devam etme kararı alarak; milyonların ağzını açık bırakmıştı. Şimdi ise sevgilisini savunmak için şekilden şekle giren isim şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık ve ödül için çok farklı bir parkurda yarışan Survivor yarışmacıları; şok içerisinde bırakmıştı. Oyunun bitimiyle birlikte Anıl ve Mert arasında skandal bir kavga alevlendi ki, Murat Ceylan bile iki ismi sakinleştirmek için uzun bir süre uğraştı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.