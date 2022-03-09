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09 Mar 2022 - 10:27

Survivor Sude Yine Yerin Dibine… Kendisini Aldattığı Sevgilisini Savunmak İçin Şekilden Şekle Girdi! Murat Ceylan Bile Susturamadı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude öyle bir hamlede bulundu ki, birçok kişi “Yine yerin dibine girdi” yorumunda bulundu! Kendisini aldattığını Survivor yarışmasında öğrenen Sude Burcu, yine de ilişkisine devam etme kararı alarak; milyonların ağzını açık bırakmıştı. Şimdi ise sevgilisini savunmak için şekilden şekle giren isim şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…