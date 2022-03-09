Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! Açılan Saçılan Yerleri Nefesleri Kesti; İncecik Beli, Bacakları…
FOX TV Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Yasak Elma’da bu sezon yer alan Biran Damla Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Üzerine yapışan kıyafetleriyle fizik şov yapan Biran Damla Yılmaz, açılan saçılan yani dekolteli paylaşımıyla nefesleri kesti. İncecik belini ve bacaklarını gösteren Yasak Elma oyuncusu, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yasak Elma dizisinin başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Biran Damla Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Hem tarzıyla hem de güzelliğiyle konuşulan oyunculardan birisi olan Biran Damla Yılmaz, nefesleri kesecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.