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09 Mar 2022 - 11:25

Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! Açılan Saçılan Yerleri Nefesleri Kesti; İncecik Beli, Bacakları…

FOX TV Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Yasak Elma’da bu sezon yer alan Biran Damla Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Üzerine yapışan kıyafetleriyle fizik şov yapan Biran Damla Yılmaz, açılan saçılan yani dekolteli paylaşımıyla nefesleri kesti. İncecik belini ve bacaklarını gösteren Yasak Elma oyuncusu, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…