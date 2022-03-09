- 09 Mar 2022 - 12:08 G: 09 Mar 2022 - 12:16

Survivor Nisa En Sonunda Çıldırdı! Takımını Yerden Yere Vurdu; Seyircilerin Ağzını Açık Bıraktı! Sinirden Konuşamaz Bir Hale Geldi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve kalpleri kazanan Nisa Bölükbaşı en sonunda çıldırdı! Gönüllüler takımının kadınlarını yerden yere sözleriyle vuran Nisa, seyircilerin ağzının açık kalmasına neden oldu. Sinirden zor bir şekilde konuşan Nisa Bölükbaşı adayı resmen salladı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşamda ekranlara geldi. Haftanın 7 günü boyunca ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümüyle birlikte Gönüllüler adasında büyük bir kaos yaşandı. Berna öyle şeyler dedi ki, Nisa artık çıldırma noktasına geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Mar 2022 - 12:08 Ankara- Yaşam

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