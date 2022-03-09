- 09 Mar 2022 - 12:25 G: 09 Mar 2022 - 12:41

Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha Hayatının Hatasını Yaptı! Demir Yaman Karşısına Dikilecek; Öyle Bir An Yaşanacak Ki… “Yok Artık”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha resmen hayatının hatasını yaptı! Demir Yaman’ın karşısına dikileceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Öyle bir an yaşandı ki, görenlerin ağzının açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa sosyal medyayı ve izleyicisini şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden değerli oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarını sallıyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi başrol oyuncularının diziden çıkmasıyla birlikte reytinglerde küçük bir sallantı yaşamıştı ama yeniden dik durmaya devam etmişti. Şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha için hayat durdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Mar 2022 - 12:25 Ankara- Yaşam

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