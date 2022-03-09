- 09 Mar 2022 - 12:56 G: 09 Mar 2022 - 13:00

Demet Evgar’dan Şok Eden Haber Geldi! 2016 Yılından Beri… Bebek Haberiyle Alt Üst Etti; Sevenleri Titredi! Neler Oluyor?

1 Erkek 1 Kadın, Avlu ve Alev Alev gibi iddialı yapımlarda canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Demet Evgar’dan herkesi sevince boğacak bir haber geldi. Geçtiğimiz gün katıldığı bir toplantıda yaptığı hareket ile dikkat çeken Demet Evgar’ın hamile olduğu öne sürüldü. İşte Demet Evgar ve hamilelik durumunun detayları...

1 Erkek 1 Kadın, Avlu ve Alev Alev gibi iddialı yapımlarda canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Demet Evgar’dan herkesi sevince boğacak bir haber geldi. Geçtiğimiz gün katıldığı bir toplantıda yaptığı hareket ile dikkat çeken Demet Evgar’ın hamile olduğu öne sürüldü. Magazin takipçilerin merak ile takip ettiği o iddiaya yanıt gecikmedi! Peki, Demet Evgar hamile mi? Demet Evgar anne mi oluyor? İşte, detaylar…

09 Mar 2022 - 12:56 - Magazin

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