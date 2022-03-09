Demet Evgar’dan Şok Eden Haber Geldi! 2016 Yılından Beri… Bebek Haberiyle Alt Üst Etti; Sevenleri Titredi! Neler Oluyor?
1 Erkek 1 Kadın, Avlu ve Alev Alev gibi iddialı yapımlarda canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Demet Evgar’dan herkesi sevince boğacak bir haber geldi. Geçtiğimiz gün katıldığı bir toplantıda yaptığı hareket ile dikkat çeken Demet Evgar’ın hamile olduğu öne sürüldü. İşte Demet Evgar ve hamilelik durumunun detayları...
1 Erkek 1 Kadın, Avlu ve Alev Alev gibi iddialı yapımlarda canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Demet Evgar’dan herkesi sevince boğacak bir haber geldi. Geçtiğimiz gün katıldığı bir toplantıda yaptığı hareket ile dikkat çeken Demet Evgar’ın hamile olduğu öne sürüldü. Magazin takipçilerin merak ile takip ettiği o iddiaya yanıt gecikmedi! Peki, Demet Evgar hamile mi? Demet Evgar anne mi oluyor? İşte, detaylar…
09 Mar 2022 - 12:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.