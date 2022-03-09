Masumlar Apartmanı Dizisinde Her Şey Yerle Bir Oldu! Doktor Hanım Sonunda Geldi Ama Artık Çok Geç! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, dün ekranlara gelen 61. bölümü ile seyircisini bir kez daha ekran başına kilitledi. Son bölümünde yer alan sahneleri ile gündemlere bomba gibi düşen Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, dün ekranlara gelen 61. bölümü ile seyircisini bir kez daha ekran başına kilitledi. Son bölümünde yer alan sahneleri ile gündemlere bomba gibi düşen Masumlar Apartmanı dizisi, şimdiden yeni bölüm fragmanını bekletmeye başladı. Peki, Masumlar Apartmanı’nda neler oluyor? Masumlar Apartmanı son bölümünde ne oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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09 Mar 2022 - 13:02 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.