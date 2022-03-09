- 09 Mar 2022 - 13:11 G: 09 Mar 2022 - 13:16

Seray Sever’den Kahreden Acı Haber Geldi! İkiz Bebek Yoldaydı Ama Ölümlüyle Büyük Sarsıntı Yaşamadı! Çocuklarını Kucağına Alamadan…

Geçtiğimiz günlerde hayranlarına sevindirici bir haber veren Seray Sever, hamile olduğunu ve eşi Eray Sünbül ile ikiz bebekler beklediğini duyurmuştu. Bu habere sevinemeden aldığı bir acı haber ile dağılan Seray Sever ile ilgili son gelişmeler ve detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde hayranlarına sevindirici bir haber veren Seray Sever, hamile olduğunu ve eşi Eray Sünbül ile ikiz bebekler beklediğini duyurmuştu. Bu habere sevinemeden aldığı bir acı haber ile dağılan Seray Sever, şimdilerde zor zamanlar geçirmeye başladı. Şimdilerde anne olmak için gün sayan Seray Sever’in yaşadığı o kayıp ise, herkesi adeta gözyaşına boğdu. Peki, Seray Sever’i kahreden acı haber ne? Seray Sever’e ne oldu? İşte, detaylar…

09 Mar 2022 - 13:11 - Magazin

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