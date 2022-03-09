- 09 Mar 2022 - 13:17 G: 09 Mar 2022 - 13:18

Aşk Mantık İntikam Dizisindeki Aşk Gerçek Oldu! Birbirlerine İlan-ı Aşk Ettiler; Seyirciler Dondu Kaldı! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncuları gündeme bomba gibi düştü. İkili birbirlerine aşklarını öyle bir videoyla ilan etti ki, görenler dondu kaldı! Sosyal medyayı sallayan bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisi ekranları sallamaya devam ediyor. Dizide Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk ve Ozan karakterine hayat veren İlhan Şen’in uyumları ise her zaman gündemi sallıyordu ama yayınlanan son video gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Mar 2022 - 13:17 Ankara- Yaşam

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