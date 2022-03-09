- 09 Mar 2022 - 13:22 G: 09 Mar 2022 - 13:26

Burcu Esmersoy’dan Nefes Kesen Yatak Pozu! Güzelliğiyle Salladı, Yaktı, Yıktı! Görenlerin Dibi Düşüyor! “Yok Artık”

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan, hatta şimdilerde ekranlar yerine sosyal medya platformlarına yönelen Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün kamera karşısına geçti. Yatak odasından verdiği pozlar ile sosyal medya platformlarını altüst eden Burcu Esmersoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan, hatta şimdilerde ekranlar yerine sosyal medya platformlarına yönelen Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün kamera karşısına geçti. Yatak odasından verdiği pozlar ile sosyal medya platformlarını altüst eden Burcu Esmersoy, adeta görenlere ateş etti. Öte yandan Burcu Esmersoy’un o fotoğrafına gelen yorumlar da görenleri bir hayli şaşırttı! Peki, Burcu Esmersoy nasıl bir poz verdi? Burcu Esmersoy ne paylaştı? İşte, detaylar…

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09 Mar 2022 - 13:22 - Magazin

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