Bergüzar Korel İlk Kez Oğlunu Paylaştı! Sosyal Medya Yıkıldı Geçti; Görenler Çılgına Döndü! Yıllardır Bir Kez Bile Göstermemişti…

Şimdilerde eşi Halit Ergenç ile birlikte Londra’ya taşınacağı konuşulan Bergüzar Koral, geçtiğimiz gün herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşım ile inanılmaz ses getiren Bergüzar Korel, ilk kez çocukları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Oğlu Han’ın görüntüsünü ilk kez hayranları ile paylaşan Bergüzar Korel, o paylaşımın altına düştüğü not ile de herkesi bir hayli hüzünlendirdi. Peki, Bergüzar Korel’in oğlu Han kimdir? Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in kaç çocuğu var? İşte, detaylar…