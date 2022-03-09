Bergüzar Korel İlk Kez Oğlunu Paylaştı! Sosyal Medya Yıkıldı Geçti; Görenler Çılgına Döndü! Yıllardır Bir Kez Bile Göstermemişti…
Şimdilerde eşi Halit Ergenç ile birlikte Londra’ya taşınacağı konuşulan Bergüzar Koral, geçtiğimiz gün herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşım ile inanılmaz ses getiren Bergüzar Korel, ilk kez çocukları ile ilgili bir paylaşım yaptı. İşte Bergüzar Korel ve oğlu ile ilgili detaylı bilgiler...
Şimdilerde eşi Halit Ergenç ile birlikte Londra’ya taşınacağı konuşulan Bergüzar Koral, geçtiğimiz gün herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşım ile inanılmaz ses getiren Bergüzar Korel, ilk kez çocukları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Oğlu Han’ın görüntüsünü ilk kez hayranları ile paylaşan Bergüzar Korel, o paylaşımın altına düştüğü not ile de herkesi bir hayli hüzünlendirdi. Peki, Bergüzar Korel’in oğlu Han kimdir? Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in kaç çocuğu var? İşte, detaylar…
09 Mar 2022 - 13:32 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.