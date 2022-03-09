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09 Mar 2022 - 13:39

Survivor Batuhan Hüngür Hüngür Ağladı! Ağzı Yüzüne Karışınca Televizyonlarda Bile Gösterilmedi! Aldığı Haber Yaktı Yıktı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya, hüngür hüngür ağladı! Aldığı haberle birlikte ağzı yüzüne karışan Batuhan Karacakaya, ekranlarda bile gösterilmedi! Televizyonlara taşınmayan Batuhan Karacakaya’nın hali ise yürekleri yaktı yıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…