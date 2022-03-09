- 09 Mar 2022 - 13:39 G: 09 Mar 2022 - 13:43

Survivor Batuhan Hüngür Hüngür Ağladı! Ağzı Yüzüne Karışınca Televizyonlarda Bile Gösterilmedi! Aldığı Haber Yaktı Yıktı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya, hüngür hüngür ağladı! Aldığı haberle birlikte ağzı yüzüne karışan Batuhan Karacakaya, ekranlarda bile gösterilmedi! Televizyonlara taşınmayan Batuhan Karacakaya’nın hali ise yürekleri yaktı yıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem ödül hem de oyun için büyük bir çabaya giren Gönüllüler takımı, Ünlüler takımını bir hezimete uğratmıştı. Eleme konseyi hareketli geçerken; yeni bölüm fragmanı ise sosyal medyayı salladı! Batuhan Karacakaya, ekranlarda gözükmezken; sebebi de ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Mar 2022 - 13:39 Ankara- Yaşam

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