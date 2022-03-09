Survivor Batuhan Hüngür Hüngür Ağladı! Ağzı Yüzüne Karışınca Televizyonlarda Bile Gösterilmedi! Aldığı Haber Yaktı Yıktı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya, hüngür hüngür ağladı! Aldığı haberle birlikte ağzı yüzüne karışan Batuhan Karacakaya, ekranlarda bile gösterilmedi! Televizyonlara taşınmayan Batuhan Karacakaya’nın hali ise yürekleri yaktı yıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem ödül hem de oyun için büyük bir çabaya giren Gönüllüler takımı, Ünlüler takımını bir hezimete uğratmıştı. Eleme konseyi hareketli geçerken; yeni bölüm fragmanı ise sosyal medyayı salladı! Batuhan Karacakaya, ekranlarda gözükmezken; sebebi de ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.