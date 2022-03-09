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09 Mar 2022 - 16:39

Acun Ilıcalı’nın Hayata Bağlarının Tutulduğu Adamdı… Alpay Kazan’ın Neden Vefat Ettiği Ortaya Çıktı! Yarışmacılar Bile Yıkılmıştı…

Murat Ceylan’ın sunduğu konseyde Acun Ilıcalı’nın neden yer almadığını açıklayan genç sunucu, kötü haberi gözyaşları içerisinde verdi. Tüm konseyi ağlatan o haber ise, Alpay Kazan’ın yaşamını kaybetmesi oldu. İşte hayatını kaybeden Alpay Kazan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...