Serel Yeleli Durmak Nedir Bilmiyor! Açıldıkça Açıldı; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Yanı Tutuştu! “Bu Ne Böyle Be!”
Şimdilerde müzik çalışmaları hazırlığı içerisinde bulunan genç yetenek Serel Yereli, klip çekimlerinden ilk kareleri paylaştı. Geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından paylaştığı pembe renkli transparan sütyeniyle sosyal medyanın gündemine düşen Serel Yereli ile ilgili son detaylar ve çıldırtan pozları haberimizde...
Şimdilerde müzik çalışmaları hazırlığı içerisinde bulunan genç yetenek Serel Yereli, klip çekimlerinden ilk kareleri paylaştı. Geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından paylaştığı pembe renkli transparan sütyeniyle sosyal medyanın gündemine düşen Serel Yereli, klip çekimleri için cüretkarlığın dozunu da artırdı. Serel Yereli’yi o kıyafetler içerisinde gören takipçileri ise, resmen gözlerine inanamadı! Peki, Serel Yereli ne paylaştı? Serel Yereli ne giydi? İşte, detaylar…
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09 Mar 2022 - 16:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.