Serel Yeleli Durmak Nedir Bilmiyor! Açıldıkça Açıldı; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Yanı Tutuştu! “Bu Ne Böyle Be!”

Şimdilerde müzik çalışmaları hazırlığı içerisinde bulunan genç yetenek Serel Yereli, klip çekimlerinden ilk kareleri paylaştı. Geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından paylaştığı pembe renkli transparan sütyeniyle sosyal medyanın gündemine düşen Serel Yereli, klip çekimleri için cüretkarlığın dozunu da artırdı. Serel Yereli’yi o kıyafetler içerisinde gören takipçileri ise, resmen gözlerine inanamadı! Peki, Serel Yereli ne paylaştı? Serel Yereli ne giydi? İşte, detaylar…

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