Nurgül Yeşilçay’dan Kahreden Haber! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki… Resmen Ölümden Döndü; Apar Topar…

Şimdilerde FOX TV ekranlarından yayınlanan “Son Nefesime Kadar” isimli dizi ile hayranlarından onay almayı başarmış olan Nurgül Yeşilçay, iki sezondur başarılı işlere imza atması ile gündemlere geliyordu. Geçtiğimiz gün hayranlarına kendi sosyal medya hesabından kötü bir haber veren Nurgül Yeşilçay, takipçilerini adeta yasa boğdu. O haberin ardından ise, ünlü ismin hayranları Nurgül Yeşilçay’ın sağlık durumunu merak etmeye başladı. Peki, Nurgül Yeşilçay’a ne oldu? Nurgül Yeşilçay’ın sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

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