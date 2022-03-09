Nurgül Yeşilçay’dan Kahreden Haber! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki… Resmen Ölümden Döndü; Apar Topar…
Şimdilerde FOX TV ekranlarından yayınlanan “Son Nefesime Kadar” isimli dizi ile hayranlarından onay almayı başarmış olan Nurgül Yeşilçay, iki sezondur başarılı işlere imza atması ile gündemlere geliyordu. Geçtiğimiz gün hayranlarına kendi sosyal medya hesabından kötü bir haber veren Nurgül Yeşilçay ve yaşadığı kötü olayın ayrıntıları haberimizde..
Şimdilerde FOX TV ekranlarından yayınlanan “Son Nefesime Kadar” isimli dizi ile hayranlarından onay almayı başarmış olan Nurgül Yeşilçay, iki sezondur başarılı işlere imza atması ile gündemlere geliyordu. Geçtiğimiz gün hayranlarına kendi sosyal medya hesabından kötü bir haber veren Nurgül Yeşilçay, takipçilerini adeta yasa boğdu. O haberin ardından ise, ünlü ismin hayranları Nurgül Yeşilçay’ın sağlık durumunu merak etmeye başladı. Peki, Nurgül Yeşilçay’a ne oldu? Nurgül Yeşilçay’ın sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
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09 Mar 2022 - 16:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.