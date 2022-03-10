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10 Mar 2022 - 22:52

“Survivor Ekstra Semih Öztürk Kovuldu!” Acun Ilıcalı’nın Acı Gününde Dedikleri… Sosyal Medya Sallanıyor; Kaç Gündür Yok!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor yarışmasını yorumlayan Survivor Ekstra programında yer alan Semih Öztürk’ün kovulduğuna dair bir iddia sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı’nın en acı gününde dedikleri sosyal medyayı sallarken; kaç gündür olmadığı da gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…