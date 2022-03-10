“Survivor Ekstra Semih Öztürk Kovuldu!” Acun Ilıcalı’nın Acı Gününde Dedikleri… Sosyal Medya Sallanıyor; Kaç Gündür Yok!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor yarışmasını yorumlayan Survivor Ekstra programında yer alan Semih Öztürk’ün kovulduğuna dair bir iddia sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı’nın en acı gününde dedikleri sosyal medyayı sallarken; kaç gündür olmadığı da gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; Ekstra programının kalesi olarak bilinen Semih Öztürk’ün Ekstra programından kovulduğuna dair iddialar arka arkaya geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durumun arkasından gelen bir iddia ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.