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09 Mar 2022 - 16:57

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Kırmızıları Çekti; Nefesleri Kesti! Cesaretini, Çekiciliğini Kanıtladı; Görenler Delirdi! Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, kırmızıları giydi, nefesleri kesti. Cesaretini ve çekiciliğini gösteren Hilal Altınbilek, ağızların açık kalmasına neden oldu! Görenleri delirten güzel oyuncu, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…