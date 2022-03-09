Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Kırmızıları Çekti; Nefesleri Kesti! Cesaretini, Çekiciliğini Kanıtladı; Görenler Delirdi! Neler Oluyor?
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, kırmızıları giydi, nefesleri kesti. Cesaretini ve çekiciliğini gösteren Hilal Altınbilek, ağızların açık kalmasına neden oldu! Görenleri delirten güzel oyuncu, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerini Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerle paylaşan Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ilk bölümünden beri nefesleri kesmişti. Başarılı bir şekilde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.