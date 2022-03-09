- 09 Mar 2022 - 16:57 G: 09 Mar 2022 - 17:06

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Kırmızıları Çekti; Nefesleri Kesti! Cesaretini, Çekiciliğini Kanıtladı; Görenler Delirdi! Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, kırmızıları giydi, nefesleri kesti. Cesaretini ve çekiciliğini gösteren Hilal Altınbilek, ağızların açık kalmasına neden oldu! Görenleri delirten güzel oyuncu, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerini Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerle paylaşan Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ilk bölümünden beri nefesleri kesmişti. Başarılı bir şekilde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Mar 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

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