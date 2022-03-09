Masumlar Apartmanı Dizisi Finale Zorlanıyor! Yapımcısı Öyle Bir Açıklama Yaptı ki, Kimse İnanamıyor! Herkes Öylece Bakakaldı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi Masumlar Apartmanı konusu ve güçlü oyuncu karakteri ile her hafta sevenlerinin karşısında yerini alıyor. Yayın hayatına başladığı ilk andan beri resmen tüm rakiplerini sollayarak geride bırakan başarılı dizi için alınan final kararı herkese şaşkına çevirdi. Bu kadar iyi bir şekilde giderken yapımcıdan gelen açıklama şok üstüne şok yarattı, neden böyle bir karar alındı kimse anlamadı.

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