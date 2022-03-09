Masumlar Apartmanı'nın Duvarları Yıkıldı! Yapımcı Öyle Bir Açıklama Yaptı ki, Dizi Dünyası Şokta!
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’ndan şok edici haber! Final yapacağını duyurdu, milyonları derinden yaraladı. Öyle bir açıklama geldi ki gören herkes şok üstüne şok yaşadı.
TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi Masumlar Apartmanı konusu ve güçlü oyuncu karakteri ile her hafta sevenlerinin karşısında yerini alıyor. Yayın hayatına başladığı ilk andan beri resmen tüm rakiplerini sollayarak geride bırakan başarılı dizi için alınan final kararı herkese şaşkına çevirdi. Bu kadar iyi bir şekilde giderken yapımcıdan gelen açıklama şok üstüne şok yarattı, neden böyle bir karar alındı kimse anlamadı.
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09 Mar 2022 - 23:04 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.