Evlilik Hakkında Her şey Dizisinde Şok Eden Değişiklik! Serkan Altunorak Yerine Barış Kılıç… Anlaşma Tamamlandı, Bora Ölüyor Mu?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Bora karakterine can veren başarılı oyuncu Serkan Altunorak’ın hayatı son zamanlarda en çok araştırılanlar arasında yer alırken dizide Bora’nın akıbeti de merak konusu oldu. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi birkaç bölüm sonra final yapacak kararının alınması ardından birçok değişikliklere gidildi.

Birçok oyuncunun diziden adeta yaprak dökümü meydana geliyor gibi ayrılması ardından Barış Kılıç gibi yeni isimler de dahil ediliyor. Ayrılık aşamasında yapılan bu kararlar dikkatleri çekerken Bora ölecek mi, Serkan Altunorak diziden ayrılacak mı en çok araştırılan konular arasına yer aldı.

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