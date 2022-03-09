Evlilik Hakkında Her şey Dizisinde Şok Eden Değişiklik! Serkan Altunorak Yerine Barış Kılıç… Anlaşma Tamamlandı, Bora Ölüyor Mu?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde şok değişiklikler meydana gelmeye başladı. Bora karakterine can veren Serkan Altunorak ölüyor mu, diziden neden ayrılıyor? Yerine kim gelecek? İşte, detaylar…
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Bora karakterine can veren başarılı oyuncu Serkan Altunorak’ın hayatı son zamanlarda en çok araştırılanlar arasında yer alırken dizide Bora’nın akıbeti de merak konusu oldu. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi birkaç bölüm sonra final yapacak kararının alınması ardından birçok değişikliklere gidildi.
Birçok oyuncunun diziden adeta yaprak dökümü meydana geliyor gibi ayrılması ardından Barış Kılıç gibi yeni isimler de dahil ediliyor. Ayrılık aşamasında yapılan bu kararlar dikkatleri çekerken Bora ölecek mi, Serkan Altunorak diziden ayrılacak mı en çok araştırılan konular arasına yer aldı.
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09 Mar 2022 - 17:23 - Biyografi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.