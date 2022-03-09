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09 Mar 2022 - 17:28

Masumlar Apartmanı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Her Şey Büyük Bir Yıkımla Mahvolmuştu; Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisiyle ilgili ilginç bir iddia sosyal medyayı salladı geçti! Dizinin final tarihinin ortaya çıktığı gündeme bomba gibi düşerken; büyük yıkımına yaşanması ise her şeyin yerle bir olduğunu gösterdi. Sevilerek takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin sonuna yaklaşıldığı resmen görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar..