Masumlar Apartmanı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Her Şey Büyük Bir Yıkımla Mahvolmuştu; Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisiyle ilgili ilginç bir iddia sosyal medyayı salladı geçti! Dizinin final tarihinin ortaya çıktığı gündeme bomba gibi düşerken; büyük yıkımına yaşanması ise her şeyin yerle bir olduğunu gösterdi. Sevilerek takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin sonuna yaklaşıldığı resmen görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar..
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarının fırtınalı dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü ise “Sezon finali” tadında olmuştu. Her şey yerle bir olurken; Ezgi Mola’nın oyunculuğu ise nefesleri kesmişti. Şimdi ise dizinin final tarihi iddialara göre ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.