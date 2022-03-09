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09 Mar 2022 - 17:53

Survivor Mert Acun Ilıcalı’yı Cin Atına Bindirdi! Öyle bir Açıklama Yaptı Ki, TV8 Ekranlarında Bile Verilmedi! Gönderilmesine Ramak Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal’ın skandalları bitmek nedir bilmiyor! Konsey öncesi yapmış olduğu açıklamayla Acun Ilıcalı’yı cin atına bindirdiğine dair yorumlar alan Mert Öcal’ın sözler ise ekranlara bile gelmedi! TV8 ekranlarında yayınlanmayan bu görüntüler sadece dijital platformdan yayınlandı! Bunun üzerine birçok kişi ise Mert Öcal’ın yarışmadan gönderileceğine dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…