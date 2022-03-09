- 09 Mar 2022 - 17:53 G: 09 Mar 2022 - 18:03

Survivor Mert Acun Ilıcalı’yı Cin Atına Bindirdi! Öyle bir Açıklama Yaptı Ki, TV8 Ekranlarında Bile Verilmedi! Gönderilmesine Ramak Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal’ın skandalları bitmek nedir bilmiyor! Konsey öncesi yapmış olduğu açıklamayla Acun Ilıcalı’yı cin atına bindirdiğine dair yorumlar alan Mert Öcal’ın sözler ise ekranlara bile gelmedi! TV8 ekranlarında yayınlanmayan bu görüntüler sadece dijital platformdan yayınlandı! Bunun üzerine birçok kişi ise Mert Öcal’ın yarışmadan gönderileceğine dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’da yaşananlar ise seyircinin tansiyonunu yükseltmişti. Mert Öcal’ın bir anda Anıl Berk Baki’yle laf kavgasına girmesiyse sosyal medyayı sallamıştı. Bu kavgadan önce sarf etiği sözlerse ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Mar 2022 - 17:53 Ankara- Yaşam

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