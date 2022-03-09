Survivor Mert Acun Ilıcalı’yı Cin Atına Bindirdi! Öyle bir Açıklama Yaptı Ki, TV8 Ekranlarında Bile Verilmedi! Gönderilmesine Ramak Kaldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal’ın skandalları bitmek nedir bilmiyor! Konsey öncesi yapmış olduğu açıklamayla Acun Ilıcalı’yı cin atına bindirdiğine dair yorumlar alan Mert Öcal’ın sözler ise ekranlara bile gelmedi! TV8 ekranlarında yayınlanmayan bu görüntüler sadece dijital platformdan yayınlandı! Bunun üzerine birçok kişi ise Mert Öcal’ın yarışmadan gönderileceğine dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’da yaşananlar ise seyircinin tansiyonunu yükseltmişti. Mert Öcal’ın bir anda Anıl Berk Baki’yle laf kavgasına girmesiyse sosyal medyayı sallamıştı. Bu kavgadan önce sarf etiği sözlerse ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.