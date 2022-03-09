Arka Sokaklar Dizisine Finali Unutturacak O İsim Geliyor! Taze Kan, Diziye Can Verecek! Ne Hande Erçel, Ne Serenay Sarıkaya…

Kanal D ekranlarının 16ncı sezona bomba gibi giriş yapan Arka Sokaklar dizisine öyle bir isim dahil edildi ki gören herkes büyük şok geçirecek. Maceralarına hız kesmeden devam eden dizi her hafta reyting sıralamasında ilk sıralarda yerini almaya devam ediyor.

Polisiye dizisine öyle bir isim katıldı ki görenler resmen taze kan diye aşırı sevindiler. O kadın oyuncu resmen herkesi şoka sokacak. Ne Hande Erçel, ne Serenay Sarıkaya, bu isim çığır açacak.

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