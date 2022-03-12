Arka Sokaklar Dizisine Finali Unutturacak Süper İsim Geliyor! Taze Kan, Diziye Can Verecek! Ne Hande Erçel, Ne Serenay Sarıkaya…
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar için final kararını unutturacak, taze kan niteliğinde can verecek bir isim kadroya dahil oldu. Öyle bir isim katıldı ki gören herkes şok geçirdi…
Kanal D ekranlarının 16ncı sezona bomba gibi giriş yapan Arka Sokaklar dizisine öyle bir isim dahil edildi ki gören herkes büyük şok geçirecek. Maceralarına hız kesmeden devam eden dizi her hafta reyting sıralamasında ilk sıralarda yerini almaya devam ediyor.
Polisiye dizisine öyle bir isim katıldı ki görenler resmen taze kan diye aşırı sevindiler. O kadın oyuncu resmen herkesi şoka sokacak. Ne Hande Erçel, ne Serenay Sarıkaya, bu isim çığır açacak.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
12 Mar 2022 - 10:51 - Biyografi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.