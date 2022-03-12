- 12 Mar 2022 - 10:51

Arka Sokaklar Dizisine Finali Unutturacak Süper İsim Geliyor! Taze Kan, Diziye Can Verecek! Ne Hande Erçel, Ne Serenay Sarıkaya…

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar için final kararını unutturacak, taze kan niteliğinde can verecek bir isim kadroya dahil oldu. Öyle bir isim katıldı ki gören herkes şok geçirdi…

Kanal D ekranlarının 16ncı sezona bomba gibi giriş yapan Arka Sokaklar dizisine öyle bir isim dahil edildi ki gören herkes büyük şok geçirecek. Maceralarına hız kesmeden devam eden dizi her hafta reyting sıralamasında ilk sıralarda yerini almaya devam ediyor.

Polisiye dizisine öyle bir isim katıldı ki görenler resmen taze kan diye aşırı sevindiler. O kadın oyuncu resmen herkesi şoka sokacak. Ne Hande Erçel, ne Serenay Sarıkaya, bu isim çığır açacak.

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12 Mar 2022 - 10:51 - Biyografi

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Arka Sokaklar Dizisine Finali Unutturacak Süper İsim Geliyor! Taze Kan, Diziye Can Verecek! Ne Hande Erçel, Ne Serenay Sarıkaya… mask
Arka Sokaklar Dizisine Finali Unutturacak Süper İsim Geliyor! Taze Kan, Diziye Can Verecek! Ne Hande Erçel, Ne Serenay Sarıkaya…
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