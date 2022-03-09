Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Hayatı Bitti! Rafet Koroğlu Büyük Darbeyi İndirdi; Artık Geriye Dönüş Yok! Twitter Ayağa Kalktı…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da felaketler bitmek nedir bilmiyor! Sedat’ın hayatı biterken; Rafet Koroğlu ise en büyük darbeyi biricik oğluna indirdi. Artık geri dönüşü olmayan bir yola giren Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Twitter’i ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Perşembe akşamını sallayan başarılı dizi Camdaki Kız’da yaşanalar da ekranlara seyircileri kilitlemişti. Nalan’ın skandal değişimi, seyirciyi heyecanlandıran unsurlardan bir tanesi olurken; Nalan’ın kocası Sedat’a ise Rafet Koroğlu öyle bir darbe indirdi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.