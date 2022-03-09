- 09 Mar 2022 - 18:24 G: 09 Mar 2022 - 18:33

Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Hayatı Bitti! Rafet Koroğlu Büyük Darbeyi İndirdi; Artık Geriye Dönüş Yok! Twitter Ayağa Kalktı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da felaketler bitmek nedir bilmiyor! Sedat’ın hayatı biterken; Rafet Koroğlu ise en büyük darbeyi biricik oğluna indirdi. Artık geri dönüşü olmayan bir yola giren Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Twitter’i ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Perşembe akşamını sallayan başarılı dizi Camdaki Kız’da yaşanalar da ekranlara seyircileri kilitlemişti. Nalan’ın skandal değişimi, seyirciyi heyecanlandıran unsurlardan bir tanesi olurken; Nalan’ın kocası Sedat’a ise Rafet Koroğlu öyle bir darbe indirdi ki…

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09 Mar 2022 - 18:24 Ankara- Yaşam

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