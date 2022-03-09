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09 Mar 2022 - 18:24

Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Hayatı Bitti! Rafet Koroğlu Büyük Darbeyi İndirdi; Artık Geriye Dönüş Yok! Twitter Ayağa Kalktı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da felaketler bitmek nedir bilmiyor! Sedat’ın hayatı biterken; Rafet Koroğlu ise en büyük darbeyi biricik oğluna indirdi. Artık geri dönüşü olmayan bir yola giren Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Twitter’i ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…