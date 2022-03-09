- 09 Mar 2022 - 18:30 G: 09 Mar 2022 - 18:33

İğne İplik Filmi Nerede Çekildi, Oyuncuları Kimlerdir? İğne İplik Filmi Uyarlama Mı, Konusu Nedir?

Televizyon ekranlarında seyirciler ile bir araya gelecek İğne İplik filmi nerede, ne zaman, hangi oyuncular ile çekildi? Uyarlama mı yoksa gerçek mi? İşte, merak edilen tüm detaylar…

2018 yılı Bollywood sinemasındaki en renkli filmlerden bir tanesi olan Sui Dhaga yani İğne İplik televizyon ekranlarında sevenleri ile bir araya gelecek. Film severler için sunulan film genelinde öyle anlar ekranlara geliyor ki adeta herkesi hem çok duygulandıran hem de kahkaha attıran sahneler akşama damgasını vuruyor.

2018 yılında Hindistan ülkesinde farklı mekan ve şehirlerde çekimlerinin tamamlandığı bilinir. Hindistan’ın birçok farklı şehrinde çekimlerin tamamlanması seyirciler tarafından tam not almasını sağlarken hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile tüm film severlerin defalarca izlemek isteyecekleri bir kalitede olacak.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Mar 2022 - 18:30 - Sinema Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Arka Sokaklar Dizisine Finali Unutturacak O İsim Geliyor! Taze Kan, Diziye Can Verecek! Ne Hande Erçel, Ne Serenay Sarıkaya… mask
Arka Sokaklar Dizisine Finali Unutturacak O İsim Geliyor! Taze Kan, Diziye Can Verecek! Ne Hande Erçel, Ne Serenay Sarıkaya…
Survivor Mert Acun Ilıcalı’yı Cin Atına Bindirdi! Öyle bir Açıklama Yaptı Ki, TV8 Ekranlarında Bile Verilmedi! Gönderilmesine Ramak Kaldı! mask
Survivor Mert Acun Ilıcalı’yı Cin Atına Bindirdi! Öyle bir Açıklama Yaptı Ki, TV8 Ekranlarında Bile Verilmedi! Gönderilmesine Ramak Kaldı!
Masumlar Apartmanı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Her Şey Büyük Bir Yıkımla Mahvolmuştu; Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Her Şey Büyük Bir Yıkımla Mahvolmuştu; Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer…
Evlilik Hakkında Her şey Dizisinde Şok Eden Değişiklik! Serkan Altunorak Yerine Barış Kılıç… Anlaşma Tamamlandı, Bora Ölüyor Mu? mask
Evlilik Hakkında Her şey Dizisinde Şok Eden Değişiklik! Serkan Altunorak Yerine Barış Kılıç… Anlaşma Tamamlandı, Bora Ölüyor Mu?
Masumlar Apartmanı Dizisi Finale Zorlanıyor! Yapımcısı Öyle Bir Açıklama Yaptı ki, Kimse İnanamıyor! Herkes Öylece Bakakaldı… mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Finale Zorlanıyor! Yapımcısı Öyle Bir Açıklama Yaptı ki, Kimse İnanamıyor! Herkes Öylece Bakakaldı…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Kırmızıları Çekti; Nefesleri Kesti! Cesaretini, Çekiciliğini Kanıtladı; Görenler Delirdi! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Kırmızıları Çekti; Nefesleri Kesti! Cesaretini, Çekiciliğini Kanıtladı; Görenler Delirdi! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status