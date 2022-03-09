İğne İplik Filmi Nerede Çekildi, Oyuncuları Kimlerdir? İğne İplik Filmi Uyarlama Mı, Konusu Nedir?

2018 yılı Bollywood sinemasındaki en renkli filmlerden bir tanesi olan Sui Dhaga yani İğne İplik televizyon ekranlarında sevenleri ile bir araya gelecek. Film severler için sunulan film genelinde öyle anlar ekranlara geliyor ki adeta herkesi hem çok duygulandıran hem de kahkaha attıran sahneler akşama damgasını vuruyor.

2018 yılında Hindistan ülkesinde farklı mekan ve şehirlerde çekimlerinin tamamlandığı bilinir. Hindistan’ın birçok farklı şehrinde çekimlerin tamamlanması seyirciler tarafından tam not almasını sağlarken hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile tüm film severlerin defalarca izlemek isteyecekleri bir kalitede olacak.

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