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09 Mar 2022 - 18:55

Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Eleneceği Tarih Ortaya Çıktı! Kimse Şampiyonluk Hayalleri Kurmasın! 1 Bilemedin 2… Her Şey Ortaya Çıktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe Yüksel fırtınası savrulmaya devam ediyor! Survivor’a ikinci kez katılan ve tam 1,5 ay sonra maceralara başlayan Ayşe Yüksel’in eleneceği tarihte ortaya çıktı. Şampiyonluk hayalleri kuran hayranları ise büyük bir yıkıma uğradı. Her şey ortaya çıkarken Ayşe Yüksel’in ise bir ya da iki…