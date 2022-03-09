Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Eleneceği Tarih Ortaya Çıktı! Kimse Şampiyonluk Hayalleri Kurmasın! 1 Bilemedin 2… Her Şey Ortaya Çıktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe Yüksel fırtınası savrulmaya devam ediyor! Survivor’a ikinci kez katılan ve tam 1,5 ay sonra maceralara başlayan Ayşe Yüksel’in eleneceği tarihte ortaya çıktı. Şampiyonluk hayalleri kuran hayranları ise büyük bir yıkıma uğradı. Her şey ortaya çıkarken Ayşe Yüksel’in ise bir ya da iki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasına katıldığı andan beri takım arkadaşlarından yana sorunlar yaşayan Ayşe Yüksel’in yarışmadan eleneceği tarihin ortaya çıkması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.