Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Eleneceği Tarih Ortaya Çıktı! Kimse Şampiyonluk Hayalleri Kurmasın! 1 Bilemedin 2… Her Şey Ortaya Çıktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasına katıldığı andan beri takım arkadaşlarından yana sorunlar yaşayan Ayşe Yüksel’in yarışmadan eleneceği tarihin ortaya çıkması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

