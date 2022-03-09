Renault Clio Sahipleri Aman Ha Dikkat! Bunları Bilmeyen Kalmamalı! Binlerce Kişinin Bilmediği O Detay Yüz Güldürecek…

Renault son zamanlarda elektrikli araç modelleri ile adından en çok söz ettiren otomotiv markası olmaya devam ediyor. Fransız üreticiler her geçen gün daha da yükselmeye devam eden elektrikli araç piyasalarında paylarını almayı başardılar. Yakın zaman içerisinde otomotiv devlerinin tüm modellerinin %90’lık kısmının elektrikli olacağı açıklaması herkesi şaşırttı.

Birçok farklı haberle gündemde yer alan markanın Clio modeli hakkında sakladığı bazı gerçekler şok etti. Yıllardan beridir o özellikler bilinmezken sır perdesi aralandı. Birçok markada üretilen araç ile modellerde geçerli olan özellikler belli oldu. Tüm Renault Clio sahiplerinin sadece dikkat etmesi yeterli olacak.

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