Renault Clio Sahipleri Aman Ha Dikkat! Bunları Bilmeyen Kalmamalı! Binlerce Kişinin Bilmediği O Detay Yüz Güldürecek…
Renault Clio için öyle bir açıklama geldi ki duymayan kimse kalmamalı. Resmen bu açıklama yüz güldürecek. İşte, detaylar…
Renault son zamanlarda elektrikli araç modelleri ile adından en çok söz ettiren otomotiv markası olmaya devam ediyor. Fransız üreticiler her geçen gün daha da yükselmeye devam eden elektrikli araç piyasalarında paylarını almayı başardılar. Yakın zaman içerisinde otomotiv devlerinin tüm modellerinin %90’lık kısmının elektrikli olacağı açıklaması herkesi şaşırttı.
Birçok farklı haberle gündemde yer alan markanın Clio modeli hakkında sakladığı bazı gerçekler şok etti. Yıllardan beridir o özellikler bilinmezken sır perdesi aralandı. Birçok markada üretilen araç ile modellerde geçerli olan özellikler belli oldu. Tüm Renault Clio sahiplerinin sadece dikkat etmesi yeterli olacak.
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09 Mar 2022 - 19:03 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.