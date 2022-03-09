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09 Mar 2022 - 19:25

Hadise Saten Geceliğiyle Cesaretini Kanıtladı! Instagram’ı Ayağa Kaldırdı; Görenler Mest Oldu! “Çok Tatlısın!” Bacak Bacak Üstüne Atıp…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise yine magazin dünyasını salladı! Cesaretini kanıtlayan güzel isim, saten geceliğiyle nefesleri kesti. Instagram’ı ayağa kaldıran Hadise, görenlerin mest olmasına neden oldu. Birçok hayranı ise pembe geceliği içerisinde gördükleri Hadise’ye “Çok tatlısın” yorumunda bulundu! Bacak bacak üstüne atıp güzelliğini kanıtlayan Hadise, gündeme bomba gibi düştü!