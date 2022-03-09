Hadise Saten Geceliğiyle Cesaretini Kanıtladı! Instagram’ı Ayağa Kaldırdı; Görenler Mest Oldu! “Çok Tatlısın!” Bacak Bacak Üstüne Atıp…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise yine magazin dünyasını salladı! Cesaretini kanıtlayan güzel isim, saten geceliğiyle nefesleri kesti. Instagram’ı ayağa kaldıran Hadise, görenlerin mest olmasına neden oldu. Birçok hayranı ise pembe geceliği içerisinde gördükleri Hadise’ye “Çok tatlısın” yorumunda bulundu! Bacak bacak üstüne atıp güzelliğini kanıtlayan Hadise, gündeme bomba gibi düştü!
Yakın zamanda Mehmet Dinçerler’le dünya evine girecek olan Hadise, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla bir bakanı bir daha baktırıyor. Geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’na dünyaca ünlü bir markadan davet alarak katılan Hadise’nin Dior marka bir gelinlik bakındığı iddia edilmişti. Sıfır bedene kadar düşen Hadise şimdide pembe, saten geceliği içerisinde nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.