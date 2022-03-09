Dikkat Bu Tarif İle 7 Kilo Verebilirsiniz! Bilimsel Olarak Kanıtlandı... Günde 2 Bardak Yeterli Olacak Tarifin Sır Perdesi…
Bir haftada 7 kilo vermek kilolarıyla başları dertte olan herkesin ortak hayalidir. Peki, nasıl mı? Sadece 2 bardak günde içmek yeterli olacak. İşte, hızla kilo vermek için…
Yaz ayları gelirken fazla kilolarından kurtulmak için hemen hemen herkes harekete geçti. Hem diyet hem de spor ile kilo verenlerin yanı sıra işlerinden ya da yaşam şartlarından dolayı spora vakit bulamayanlar kendileri için ek çözüm yolları aramaya başladı.
Diyet ve spor kilo verme aşamalarında çok önemli olsa bile bu ek kürler ile daha hızlı kilo vermek artık çok daha kolay. Hem aç kalmayacak hem de günde sadece 2 kere içerek bir haftada 7 kilo vereceksiniz. İşte detaylar…
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09 Mar 2022 - 22:13 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.