Özcan Deniz Eski Eşi Feyza Aktan'ı Affetti! Olayın Perde Arkası Aralandı! 15 Ay Süren Evliliğin Sonlanması Ardından İlk Defa Konuştu…Meğer!
Evim Sensin filminin İskender’i Özcan Deniz’in olaylı ayrıldığı eski eşini affetmesi şok üstüne şok geçirtti. Sadece 15 ay evli kalmışlar, ardından şiddetten şikayetlere birçok olay gündeme gelmişti. İşte, o anlar…
Evim Sensin gibi birçok filmde hem yazıp hem yönetim hem de rol alan başarılı isim Özcan Deniz 2018 yılında dünya evine girdiği Feyza Aktan ile olayı bir şekilde evliliklerini sonlandırma kararı almışlardı. Sadece 15 ay boyunca evli kalan ikilinin olayları bir sürenin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyordu.
Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’in kendisine şiddet uygulamasıyla şikayetçi olması ardından başarılı şarkıcı ve oyuncu için 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılanması başlamıştı. Dün açıklanan kararda beraat ettiği öğrenilen başarılı şarkıcı eski eşini affetti.
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09 Mar 2022 - 20:39 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.