Özcan Deniz Eski Eşi Feyza Aktan'ı Affetti! Olayın Perde Arkası Aralandı! 15 Ay Süren Evliliğin Sonlanması Ardından İlk Defa Konuştu…Meğer!

Evim Sensin gibi birçok filmde hem yazıp hem yönetim hem de rol alan başarılı isim Özcan Deniz 2018 yılında dünya evine girdiği Feyza Aktan ile olayı bir şekilde evliliklerini sonlandırma kararı almışlardı. Sadece 15 ay boyunca evli kalan ikilinin olayları bir sürenin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyordu.

Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’in kendisine şiddet uygulamasıyla şikayetçi olması ardından başarılı şarkıcı ve oyuncu için 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılanması başlamıştı. Dün açıklanan kararda beraat ettiği öğrenilen başarılı şarkıcı eski eşini affetti.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!