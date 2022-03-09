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09 Mar 2022 - 20:17

Survivor’da İletişim ve Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu! Konseyde Herkes Birbirine Girecek! Akıllar Yerle Bir Olacak!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da iletişim ve dokunulmazlık oyunu yine ifşa edildi. Survivor yarışmasının sık sık ifşalanması heyecanı öldürürken; bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde hem iletişim hem de dokunulmazlık oyununun oynanacağı biliniyordu. Konseyde büyük bir kavganın çıkacağı da gündeme bomba gibi düşerken; akılların yerle bir olacağı gözüktü. İşte merak edilen tüm detaylar…