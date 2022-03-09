Survivor’da İletişim ve Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu! Konseyde Herkes Birbirine Girecek! Akıllar Yerle Bir Olacak!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da iletişim ve dokunulmazlık oyunu yine ifşa edildi. Survivor yarışmasının sık sık ifşalanması heyecanı öldürürken; bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde hem iletişim hem de dokunulmazlık oyununun oynanacağı biliniyordu. Konseyde büyük bir kavganın çıkacağı da gündeme bomba gibi düşerken; akılların yerle bir olacağı gözüktü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül ve Dokunulmazlık mücadelesine giren iki takımda büyük bir mücadele yaşamıştı. Gönüllüler takımı oyunu kazanan takım olunca; Ünlüler takımında eleme potasına giden isim ise Birsen olmuştu. Sinirlerine hakim olamayan Birsen ise konseyi birbirine katmıştı. Şimdi ise iplerin inceldiği yerden koptuğu görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.