Gülşen'in Kucağına Oturup Tokat Yediği O İsim Belli Oldu! Rastgele Kucak Dansı Yapmamış! Meğer…
Konser sırasında akıl almaz olaylar peş peşe gelmeye devam ediyor. Konserinde sahneden inerek seyircinin kucağına oturup dans ettiği sırada kalçasına tokat yiyen Gülşen magazin dünyasını alt üst etti. Meğerse kucağına oturduğu o isim sıradan birisi değilmiş.
Sahne kıyafetleri ve kendine has her yaptığı açıklama ile olay kadın olmayı başaran Gülşen, 8 Mart akşamı yeniden sevenleri ile bir araya geldi. Her sahnesinde gösterdiği iddialı hareketleri, cesur kıyafetleri ile göz dolduran başarılı şarkıcı bu sefer öyle bir şey yaptı ki adeta akla mantığa sığmaz diye sosyal medya platformlarının diline düştü.
Kısa sürede en çok konuşulan isim haline gelen Gülşen konserde kucağına oturup dans etmesi büyük tepkilere yok açtı.
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09 Mar 2022 - 20:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.