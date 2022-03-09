- 09 Mar 2022 - 20:23 G: 09 Mar 2022 - 20:27

Gülşen'in Kucağına Oturup Tokat Yediği O İsim Belli Oldu! Rastgele Kucak Dansı Yapmamış! Meğer…

Konser sırasında akıl almaz olaylar peş peşe gelmeye devam ediyor. Konserinde sahneden inerek seyircinin kucağına oturup dans ettiği sırada kalçasına tokat yiyen Gülşen magazin dünyasını alt üst etti. Meğerse kucağına oturduğu o isim sıradan birisi değilmiş.

Sahne kıyafetleri ve kendine has her yaptığı açıklama ile olay kadın olmayı başaran Gülşen, 8 Mart akşamı yeniden sevenleri ile bir araya geldi. Her sahnesinde gösterdiği iddialı hareketleri, cesur kıyafetleri ile göz dolduran başarılı şarkıcı bu sefer öyle bir şey yaptı ki adeta akla mantığa sığmaz diye sosyal medya platformlarının diline düştü.

Kısa sürede en çok konuşulan isim haline gelen Gülşen konserde kucağına oturup dans etmesi büyük tepkilere yok açtı.

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09 Mar 2022 - 20:23 - Magazin

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Gülşen'in Kucağına Oturup Tokat Yediği O İsim Belli Oldu! Rastgele Kucak Dansı Yapmamış! Meğer… mask
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