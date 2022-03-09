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09 Mar 2022 - 20:32

Müge Anlı’da Cinnet Geçirten Olay! Damadıyla Öpüştü; Açıklaması Olay Yarattı! Seyirci Saçını Başını Yoldu! “İğrençsiniz”

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te cinnet geçirten bir olay yaşandı. Annesini aramak için programa katılan kadın, eşinin annesiyle olan görsellerini ortaya dökünce ortalık çok fena karıştı. Damadıyla öpüştüğü görsellere skandal bir açıklama yapan Müge Anlı, seyircinin saçını başını yoldurdu!