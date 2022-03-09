- 09 Mar 2022 - 20:32 G: 09 Mar 2022 - 20:48

Müge Anlı’da Cinnet Geçirten Olay! Damadıyla Öpüştü; Açıklaması Olay Yarattı! Seyirci Saçını Başını Yoldu! “İğrençsiniz”

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te cinnet geçirten bir olay yaşandı. Annesini aramak için programa katılan kadın, eşinin annesiyle olan görsellerini ortaya dökünce ortalık çok fena karıştı. Damadıyla öpüştüğü görsellere skandal bir açıklama yapan Müge Anlı, seyircinin saçını başını yoldurdu!

Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! Programa katılan kadın, annesini aradığını ve uzun bir süredir görmediğini dile getirdi ama ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Mar 2022 - 20:32 Ankara- Yaşam

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