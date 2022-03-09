09 Mar 2022 - 20:32 Güncelleme: 09 Mar 2022 - 20:48
Müge Anlı’da Cinnet Geçirten Olay! Damadıyla Öpüştü; Açıklaması Olay Yarattı! Seyirci Saçını Başını Yoldu! “İğrençsiniz”
ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te cinnet geçirten bir olay yaşandı. Annesini aramak için programa katılan kadın, eşinin annesiyle olan görsellerini ortaya dökünce ortalık çok fena karıştı. Damadıyla öpüştüğü görsellere skandal bir açıklama yapan Müge Anlı, seyircinin saçını başını yoldurdu!
Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! Programa katılan kadın, annesini aradığını ve uzun bir süredir görmediğini dile getirdi ama ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.