10 - 11 Mart Ankara Okullar Tatil Mi? Ankara’da Yarın Okullar Tatil Mi? Ankara Valiliği Kar Tatili Açıklaması Yaptı Mı?
Sibirya kökenli soğuk hava dalgalarının gelmesinden sonra Ankara’da kar yağışlarının kendini belli etmesi okullar tatil mi sorularını akıllara getirdi. Ankara’da 10 – 11 Mart okullar tatil olacak mı, yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi? İşte, Ankara ve kar tatili hakkında merak edilenler…
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Ankara’yı da vurdu. 33 farklı ile sarı kodlu uyarılar gelirken bu illerden bir tanesi de Ankara oldu. Aybar kar fırtınası 10 ila 14 Mart tarihleri arasında devam edeceği açıklanırken geçtiğimiz hafta meydana gelen soğuk havalardan ötürü okulların bir kısmı tatil edilmişti. Ankara’da bir anda bastıran kar karşısında öğrenciler yarın okula gidecekler mi merak ediyor.
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09 Mar 2022 - 20:47 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.