11 Mart Ankara Okullar Tatil Mi? Ankara’da Yarın Okullar Tatil Mi? Ankara Valiliği Kar Tatili Açıklaması Yaptı Mı?

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Ankara’yı da vurdu. 33 farklı ile sarı kodlu uyarılar gelirken bu illerden bir tanesi de Ankara oldu. Aybar kar fırtınası 10 ila 14 Mart tarihleri arasında devam edeceği açıklanırken geçtiğimiz hafta meydana gelen soğuk havalardan ötürü okulların bir kısmı tatil edilmişti. Ankara’da bir anda bastıran kar karşısında öğrenciler yarın okula gidecekler mi merak ediyor.

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