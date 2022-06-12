13 Haziran Ankara'da Okullar Tatil Mi? Ankara Valiliği Sağanak Yağmur Nedeniyle Tatili Açıklaması Yaptı Mı? Ankara’da Yarın İlköğretim, Ortaöğretim Tatil Mi?

Sağanak yağmur ve Fırtına Ankara’yı da vurdu. 13 Haziran 2022 Pazartesi de kötü havanın devam edeceği açıklanırken geçtiğimiz hafta meydana sağanak yağmur nedeniyle diğer illerde okulların bir kısmı tatil edilmişti. Ankara’da bir anda bastıran sağanak yağmur ve fırtına karşısında öğrenciler yarın okula gidecekler mi merak ediyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin: Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir..

Ankara’da yarın okullar tatil mi sorusu bir hayli merak edilenler arasında yer almaya başladı. Olumsuz hava şartlarından dolayı meydana gelen geçen haftaki okul tatil olayları bu hafta yeniden gündemde yerini alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini merakla arayışlarına devam ederken Ankara 13 Haziran okullar tatil mi sorusu ön plana çıkmaya başladı.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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