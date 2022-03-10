Ankara'da Dolmuş ve Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapattı! Ulaşım Kaosu Büyüyor... Ankara Büyükşehir ile Otobüs ve dolmuşçu esnafı karşı karşıya...

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği’nden öyle açıklamalar geldi ki bu durum en çok da yarın işe gidecek özel aracı olmayanları etkiledi. Akaryakıta bir anda gelen fahiş zamların ardından kontak kapatacak olan otobüs ve dolmuşlar kontakları kapatacaklar.

Yarın işe gidecek işçiler nasıl gideceğiz diye düşünmeye başlarken artan fiyatlardan dolayı zararına sefer yapan dolmuş ve otobüsler artık dolma noktasına geldi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!