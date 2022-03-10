- 10 Mar 2022 - 18:03

Ankara'da Dolmuş ve Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapattı! Ulaşım Kaosu Büyüyor... Ankara Büyükşehir ile Otobüs ve dolmuşçu esnafı karşı karşıya...

Ankara’da yarın işe gidecekler için alarm çanları çalmaya başladı. Özel aracı olmayanların başı dertte. Dolmuş ve özel halk otobüsleri kontak kapatmak zoruna kalınca Ankara Büyükşehir ile otobüs ve dolmuşçuları esnaf ile karşı karşıya kaldılar. İşte, detaylar…

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği’nden öyle açıklamalar geldi ki bu durum en çok da yarın işe gidecek özel aracı olmayanları etkiledi. Akaryakıta bir anda gelen fahiş zamların ardından kontak kapatacak olan otobüs ve dolmuşlar kontakları kapatacaklar.

Yarın işe gidecek işçiler nasıl gideceğiz diye düşünmeye başlarken artan fiyatlardan dolayı zararına sefer yapan dolmuş ve otobüsler artık dolma noktasına geldi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Mar 2022 - 18:03 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
11 Mart Ankara Okullar Tatil Mi? Ankara’da Yarın Okullar Tatil Mi? Ankara Valiliği Kar Tatili Açıklaması Yaptı Mı? mask
11 Mart Ankara Okullar Tatil Mi? Ankara’da Yarın Okullar Tatil Mi? Ankara Valiliği Kar Tatili Açıklaması Yaptı Mı?
Yasak Elma Dizisinin Ender’i Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Arkası Uzun Önü Kısa Elbisesiyle… “Yandık Be Kadın!” Pembeler İçerisinde… mask
Yasak Elma Dizisinin Ender’i Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Arkası Uzun Önü Kısa Elbisesiyle… “Yandık Be Kadın!” Pembeler İçerisinde…
Survivor Yarışmasında Telefon Şoku! Kameralar Anbean Kaydedince Yaptığı Hareket… “Acun Sinir Krizine Girecek!” O Görüntü… mask
Survivor Yarışmasında Telefon Şoku! Kameralar Anbean Kaydedince Yaptığı Hareket… “Acun Sinir Krizine Girecek!” O Görüntü…
Kıt Kanaat Geçinen Emekliler İçin İlk Tarih ve Rakam Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak? mask
Kıt Kanaat Geçinen Emekliler İçin İlk Tarih ve Rakam Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Gülşen Durmak Nedir Bilmiyor; Bu Seferde Yarı Çıplak! “Edep Gruptan Ayrıldı!” Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi; Olanlar Oldu! mask
Gülşen Durmak Nedir Bilmiyor; Bu Seferde Yarı Çıplak! “Edep Gruptan Ayrıldı!” Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi; Olanlar Oldu!
FOX TV Yine Tutturamadı! Son Nefesime Kadar Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Son bölüm tarihi açıklandı… mask
FOX TV Yine Tutturamadı! Son Nefesime Kadar Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Son bölüm tarihi açıklandı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status