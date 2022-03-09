- 09 Mar 2022 - 21:56 G: 09 Mar 2022 - 22:05

Ankara'da Yarın İşe Gidecekler Dikkat! Dolmuş ve Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatıyor! Ankara Büyükşehir ile Otobüs ve dolmuşçu esnafı karşı karşıya...

Ankara’da yarın işe gidecekler için alarm çanları çalmaya başladı. Özel aracı olmayanların başı dertte. Dolmuş ve özel halk otobüsleri kontak kapatmak zoruna kalınca Ankara Büyükşehir ile otobüs ve dolmuşçuları esnaf ile karşı karşıya kaldılar. İşte, detaylar…

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği’nden öyle açıklamalar geldi ki bu durum en çok da yarın işe gidecek özel aracı olmayanları etkiledi. Akaryakıta bir anda gelen fahiş zamların ardından kontak kapatacak olan otobüs ve dolmuşlar kontakları kapatacaklar.

Yarın işe gidecek işçiler nasıl gideceğiz diye düşünmeye başlarken artan fiyatlardan dolayı zararına sefer yapan dolmuş ve otobüsler artık dolma noktasına geldi.

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09 Mar 2022 - 21:56 - Gündem

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