Akaryakıta Gece Yarısı Gelen Zam İptal Edildi! Benzin, Motorin ve LPG - Otogaz Fiyat Listesi Değişti....

ANKARA (İGFA) - EPGİS, benzinde 0,79 kuruş, Motorinde 2,25 lira şeklinde yapılan son zammın iptal edildiğini açıkladı. Bu geceden geçerli benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam bekleniyordu.

EPGİS sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali. 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.