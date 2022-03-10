Ankara'ya Bahar Geliyor! Ankara’da Ağaç Budama Ne Zaman Yapılır? Budama İşlemi Nasıl Yapılır?

Mart ayının gelmesiyle birlikte Ankara’daki vatandaşlar, ağaç budama işlemleri için kolları sıvamış bulunuyor. Ağaç budama işlemleri için doğru zamanı kollayan Anakaralılar, aynı zamanda Ankara için en uygun olan ağaç budama tarihini de merak ediyor. Bunun yanı sıra budama işleminin pek çok püf noktası bulunuyor. Peki, Ankara’da ağaç budama ne zaman yapılır? Budama işlemi nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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