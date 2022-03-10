Ankara’da Fidan Hangi Ayda Dikilir? Ankara’da Meyve Ağaçları Ne Zaman Dikilir?
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Ankara’da yaşayan vatandaşlar, yeniden bağ ve bahçe işlerine yönelmeye başladı. Bu işler kapsamında gerçekleştirilen fidan ve meyve ağaç dikimleri için uygun olan zaman ise, Anakara için giderek yaklaştı. Sizde bağ bahçe işleri ile uğraşıp Ankara'da fidan ne zaman dikileceğini merak ediyorsanız işte detaylar...
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Ankara’da yaşayan vatandaşlar, yeniden bağ ve bahçe işlerine yönelmeye başladı. Bu işler kapsamında gerçekleştirilen fidan ve meyve ağaç dikimleri için uygun olan zaman ise, Anakara için giderek yaklaştı. Öte yandan her ağaç için dikilmesi gereken zamanı açıklayan uzmanlar, Ankara’daki vatandaşları doğru zaman için uyardı! Peki, Ankara’da fidan hangi ayda dikilir? Ankara’da meyve ağaçları ne zaman dikilir? İşte, detaylar…
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10 Mar 2022 - 00:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.