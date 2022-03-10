Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Ankara’da yaşayan vatandaşlar, yeniden bağ ve bahçe işlerine yönelmeye başladı. Bu işler kapsamında gerçekleştirilen fidan ve meyve ağaç dikimleri için uygun olan zaman ise, Anakara için giderek yaklaştı. Öte yandan her ağaç için dikilmesi gereken zamanı açıklayan uzmanlar, Ankara’daki vatandaşları doğru zaman için uyardı! Peki, Ankara’da fidan hangi ayda dikilir? Ankara’da meyve ağaçları ne zaman dikilir? İşte, detaylar…

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