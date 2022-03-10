Ankara Meyve Fidanı Satış Yerleri 2022? Ankara Aşılı Meyve Fidanları Nerede Satılır? AOÇ Süs Ve Tarla Bitkileri Satış Yeri Nerede?

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Ankaralılar; meyve, süs ve tarla bitkileri dikimi için kolları sıvadı. Anadolu’nun verimli topraklarından biri olan Ankara’da meyve ve diğer türdeki fideleri yetiştirmek için harekete geçen Ankaralılar, şimdilerde fide ve fidan alımlarını nereden yapabileceğini merak etmeye başladı. Öte yandan Ankaralıların pek çok ürünü satın alabildiği Atatürk ve Orman Çiftliği, süs ve tarla bitkileri de yetiştirdiğini duyurdu. Peki, Ankara Meyve Fidanı Satış yerleri 2022 neresi? Ankara aşılı meyve fidanları nerede satılır? AOÇ süs ve tarla bitkileri satış yeri nerede? İşte, detaylar…

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