Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar! Ankara’da 2, 12 Ve 16 Kiloluk Tüp Ne Kadar?
Son günlerde hemen hemen her gün artan akaryakıt fiyatlarına bir de Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin dünya genelindeki etkileri eklenince tüp fiyatları da başını alıp gitmeye başladı. Şimdilerde vatandaşların en ağır gider kalemlerinden birini oluşturmaya başlayan tüp fiyatları, geçtiğimiz gün yeniden zam aldı. Sizde güncel tüp fiyatlarını merak ediyorsanız işte detaylar...
Son günlerde hemen hemen her gün artan akaryakıt fiyatlarına bir de Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin dünya genelindeki etkileri eklenince tüp fiyatları da başını alıp gitmeye başladı. Şimdilerde vatandaşların en ağır gider kalemlerinden birini oluşturmaya başlayan tüp fiyatları, geçtiğimiz gün yeniden zam aldı. Öte yandan tüp fiyatları, il il değişmesi nedeniyle her ilde farklı olarak fiyatlandırıldı. Peki, tüp fiyatları 2022 ne kadar? Ankara’da 2, 12 ve 16 kiloluk tüp ne kadar? İşte, detaylar…
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10 Mar 2022 - 00:33 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.