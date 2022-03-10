- 10 Mar 2022 - 00:33 G: 09 Mar 2022 - 23:37

Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar! Ankara’da 2, 12 Ve 16 Kiloluk Tüp Ne Kadar?

Son günlerde hemen hemen her gün artan akaryakıt fiyatlarına bir de Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin dünya genelindeki etkileri eklenince tüp fiyatları da başını alıp gitmeye başladı. Şimdilerde vatandaşların en ağır gider kalemlerinden birini oluşturmaya başlayan tüp fiyatları, geçtiğimiz gün yeniden zam aldı. Sizde güncel tüp fiyatlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

Son günlerde hemen hemen her gün artan akaryakıt fiyatlarına bir de Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin dünya genelindeki etkileri eklenince tüp fiyatları da başını alıp gitmeye başladı. Şimdilerde vatandaşların en ağır gider kalemlerinden birini oluşturmaya başlayan tüp fiyatları, geçtiğimiz gün yeniden zam aldı. Öte yandan tüp fiyatları, il il değişmesi nedeniyle her ilde farklı olarak fiyatlandırıldı. Peki, tüp fiyatları 2022 ne kadar? Ankara’da 2, 12 ve 16 kiloluk tüp ne kadar? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

10 Mar 2022 - 00:33 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Eşyalı Yazlık Villa Kira Fiyatları Dudak Uçuklattı! 100 Bin, 200 Bin Ve 300 Bin TL’ye Ulaştı… Erken Rezervasyona Dikkat! mask
Eşyalı Yazlık Villa Kira Fiyatları Dudak Uçuklattı! 100 Bin, 200 Bin Ve 300 Bin TL’ye Ulaştı… Erken Rezervasyona Dikkat!
Araç Plakası Düştü, Çalındı Ne Yapmalıyım 2022? Yolda Plakam Düştü Ne Yapmalıyım? mask
Araç Plakası Düştü, Çalındı Ne Yapmalıyım 2022? Yolda Plakam Düştü Ne Yapmalıyım?
Tüp Kullananlara Şok Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Her şey İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022… mask
Tüp Kullananlara Şok Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Her şey İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022…
6.000 TL Maaşla A101 Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte A101 İş Başvurusu Ve Şartları… mask
6.000 TL Maaşla A101 Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte A101 İş Başvurusu Ve Şartları…
Ayçiçek Yağı Fiyatları Arttı, Zam Devam Edecek Mi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 8 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları mask
Ayçiçek Yağı Fiyatları Arttı, Zam Devam Edecek Mi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 8 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları
Ayçiçek Yağından Şok Hamle! Bakan’dan Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Milyonlar Titredi! Marketlerde 5 Litrelik Yağlar… mask
Ayçiçek Yağından Şok Hamle! Bakan’dan Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Milyonlar Titredi! Marketlerde 5 Litrelik Yağlar…
Çaya Limon Katılırsa Ne Olur? Çaya Limon Atmanın Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Limonlu Çay İle Çok Hızlı Kilo Verebilirsiniz… mask
Çaya Limon Katılırsa Ne Olur? Çaya Limon Atmanın Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Limonlu Çay İle Çok Hızlı Kilo Verebilirsiniz…
Rusya Nükleer Silah Kullanırsa Ne Olur? Rusya Nükleer Atom Bombası Atarsa Türkiye’ye Ne Olur? mask
Rusya Nükleer Silah Kullanırsa Ne Olur? Rusya Nükleer Atom Bombası Atarsa Türkiye’ye Ne Olur?
Nükleer Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar 2022? En İyi Gaz Maskesi Hangisi? Gaz Maskesi Filtresi Ne Kadar Dayanır? mask
Nükleer Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar 2022? En İyi Gaz Maskesi Hangisi? Gaz Maskesi Filtresi Ne Kadar Dayanır?
Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek mask
Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Putin Ayçiçek Yağı Dolu Gemileri Yola Çıkardı! Türkiye'deki Stokçular Yandı! Ayçiçek Yağı Fiyatları 1 Yıl Öncesine Dönüyor... mask
Putin Ayçiçek Yağı Dolu Gemileri Yola Çıkardı! Türkiye'deki Stokçular Yandı! Ayçiçek Yağı Fiyatları 1 Yıl Öncesine Dönüyor...
Akaryakıta Gece Yarısı Gelen Zam İptal Edildi! Benzin, Motorin ve LPG - Otogaz Fiyat Listesi Değişti.... mask
Akaryakıta Gece Yarısı Gelen Zam İptal Edildi! Benzin, Motorin ve LPG - Otogaz Fiyat Listesi Değişti....
Masumlar Apartmanı'nın Duvarları Yıkıldı! Yapımcı Öyle Bir Açıklama Yaptı ki, Dizi Dünyası Şokta! mask
Masumlar Apartmanı'nın Duvarları Yıkıldı! Yapımcı Öyle Bir Açıklama Yaptı ki, Dizi Dünyası Şokta!
Dikkat Bu Tarif İle 7 Kilo Verebilirsiniz! Bilimsel Olarak Kanıtlandı... Günde 2 Bardak Yeterli Olacak Tarifin Sır Perdesi… mask
Dikkat Bu Tarif İle 7 Kilo Verebilirsiniz! Bilimsel Olarak Kanıtlandı... Günde 2 Bardak Yeterli Olacak Tarifin Sır Perdesi…
Ankara'da Yarın İşe Gidecekler Dikkat! Dolmuş ve Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatıyor! Ankara Büyükşehir ile Otobüs ve dolmuşçu esnafı karşı karşıya... mask
Ankara'da Yarın İşe Gidecekler Dikkat! Dolmuş ve Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatıyor! Ankara Büyükşehir ile Otobüs ve dolmuşçu esnafı karşı karşıya...
10 - 11 Mart Ankara Okullar Tatil Mi? Ankara’da Yarın Okullar Tatil Mi? Ankara Valiliği Kar Tatili Açıklaması Yaptı Mı? mask
10 - 11 Mart Ankara Okullar Tatil Mi? Ankara’da Yarın Okullar Tatil Mi? Ankara Valiliği Kar Tatili Açıklaması Yaptı Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status