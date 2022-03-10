Son günlerde hemen hemen her gün artan akaryakıt fiyatlarına bir de Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin dünya genelindeki etkileri eklenince tüp fiyatları da başını alıp gitmeye başladı. Şimdilerde vatandaşların en ağır gider kalemlerinden birini oluşturmaya başlayan tüp fiyatları, geçtiğimiz gün yeniden zam aldı. Öte yandan tüp fiyatları, il il değişmesi nedeniyle her ilde farklı olarak fiyatlandırıldı. Peki, tüp fiyatları 2022 ne kadar? Ankara’da 2, 12 ve 16 kiloluk tüp ne kadar? İşte, detaylar…

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