- 09 Mar 2022 - 23:37 G: 09 Mar 2022 - 23:41

Putin Ayçiçek Yağı Dolu Gemileri Yola Çıkardı! Türkiye'deki Stokçular Yandı! Ayçiçek Yağı Fiyatları 1 Yıl Öncesine Dönüyor...

Putin; Türk halkının yüzünü güldürdü. Ayçiçek yağı dolu gemiler yeniden yola çıktı ve Türkiye’de stokçuluk yapanlar yandı. Fiyatlar resmen 1 yıl öncesinin fiyatlarına çekilecek. Vatandaşların yüzünü güldüren o açıklama belli oldu…

Denizcilik Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Rusya’da sınırda bekleyen 6099 ton Ayçiçek yağı yüklü olan gemiler ile beraber buğday yüklü olan gemilerin ülkemize doğru harekete geçtiğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber yapılan görüşmeler sırasında netlik kazandı. Ülkemize gelmesi beklenen yağ ile buğday gemilerinin geçişlerine izin verilecek olduğunu açıkladı.

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09 Mar 2022 - 23:37 - Dünya

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Putin Ayçiçek Yağı Dolu Gemileri Yola Çıkardı! Türkiye'deki Stokçular Yandı! Ayçiçek Yağı Fiyatları 1 Yıl Öncesine Dönüyor... mask
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